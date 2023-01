Swiatek dendert door in Melbourne, Collins strandt in derde ronde

Iga Swiatek heeft zich vrijdag moeiteloos toegang verschaft tot de achtste finales op de Australian Open. De Poolse rekende af met de Spaanse Cristina Bucsa: 6-0 en 6-1.

Van een wedstrijd was eigenlijk geen moment sprake. Swiatek deelde in bijna elke rally de lakens uit en al na 22 minuten stond er 6-0 op het scorebord. Ook in het tweede bedrijf had Busca vrijwel niets in te brengen tegen de wereldranglijstaanvoerder.