Swiatek dendert door in Melbourne, Collins en Sakkari stranden in derde ronde

Iga Swiatek heeft zich vrijdag moeiteloos toegang verschaft tot de achtste finales op de Australian Open. De Poolse rekende af met de Spaanse Cristina Bucsa: 6-0 en 6-1.

Van een wedstrijd was eigenlijk geen moment sprake. Swiatek deelde in bijna elke rally de lakens uit en al na 22 minuten stond er 6-0 op het scorebord. Ook in het tweede bedrijf had Bucsa vrijwel niets in te brengen tegen de wereldranglijstaanvoerder.

Swiatek verloor ook in de eerste en tweede ronde geen enkele set. De Poolse stuit in de achtste finales op Jelena Rybakina. De Kazachse won in drie sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 6-2, 5-7 en 6-2.

Collins reikte vorig jaar nog tot de finale, waarin de inmiddels gestopte Ashleigh Barty te sterk bleek. Swiatek neemt voor de vijfde keer deel aan de Australian Open en bereikte achtereenvolgens de tweede ronde, de vierde ronde, de vierde ronde en de halve finales.

Ook de als derde geplaatste Jessica Pegula en de als zevende ingeschaalde Coco Gauff schaarden zich vrijdag bij de laatste zestien. Beide Amerikaanse speelsters stonden geen set af. Pegula zette Marta Kostyuk uit Oekraïne opzij met 6-0 en 6-2 en Gauff won met 6-3 en 6-2 van haar landgenote Bernarda Pera.

De als zesde geplaatste Maria Sakkari werd in de derde ronde verrassend uitgeschakeld. De 27-jarige Griekse moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Chinese Zhu Lin: 7-6 (3), 1,6 en 6-4.

Uitslagen derde ronde Australian Open vrouwen: Iga Swiatek (Pol, 1) -Cristina Bucsa (Spa) 6-0, 6-1

-Cristina Bucsa (Spa) 6-0, 6-1 Elena Rybakina (Kaz, 22) -Danielle Collins (VS, 13) 6-2, 5-7, 6-2

-Danielle Collins (VS, 13) 6-2, 5-7, 6-2 Jelena Ostapenko (Let, 17) -Kateryna Baindl (Oek) 6-3, 6-0

-Kateryna Baindl (Oek) 6-3, 6-0 Coco Gauff (VS, 7) -Bernarda Pera (VS) 6-3, 6-2

-Bernarda Pera (VS) 6-3, 6-2 Jessica Pegula (VS, 3) -Marta Kostyuk (Oek) 6-0, 6-2

-Marta Kostyuk (Oek) 6-0, 6-2 Barbora Krejcíková (Tsj, 20) -Anhelina Kalinina (Oek) 6-2, 6-3

-Anhelina Kalinina (Oek) 6-2, 6-3 Zhu Lin (Chi)-Maria Sakkari (Gr, 6) 7-6 (3), 1-6, 6-4

