Australian Open-directie houdt ook na nachtwerk Murray vast aan tijdschema

De directie van de Australian Open ziet geen reden om veranderingen door te voeren aan het tijdschema. Na de partij tussen Andy Murray en Thanasi Kokkinakis, die pas om iets na 04.00 uur plaatselijke tijd klaar was, is er kritiek op de planning van het Grand Slam-toernooi.

Murray trok vrijdagochtend (plaatselijke tijd) na een partij die bijna zes uur duurde aan het langste eind. Pas ver na middernacht kon hij de felicitaties in ontvangst nemen.

"Ik weet niet wie hier baat bij heeft. We zitten hier na een wedstrijd als deze en de discussie gaat hierover. In plaats van dat het over een epische wedstrijd gaat, eindigt het in een soort van farce", uitte de Schot na zijn triomf zijn ongenoegen over het tijdschema.

Er klonk meer kritiek. Tennisicoon Martina Navrátilová vindt het onbegrijpelijk dat de Australian Open de tennissers tot in het holst van de nacht door laten spelen.

"Er is geen sport die dit doet. Het is noodzakelijk dat we betere regels opstellen met betrekking tot het weer, begintijden voor wedstrijden én tijden om te stoppen."

Andy Murray maakte tegen Thanasi Kokkinakis een 2-0-achterstand in sets ongedaan. Foto: Getty Images

Directie houdt vast aan twee avondpartijen

Toernooidirecteur Craig Tiley weigert echter de avondsessie, die nu begint om 19.00 uur, te vervroegen. "Je zou verwachten dat je in de tijd tussen 19.00 uur en 0.00 uur twee wedstrijden zou kunnen spelen", zei Tiley voor de camera van Channel Nine.

"Als je maar één wedstrijd in de avondsessie zet, dan heb je niets anders voor de fans en de uitzendgemachtigden als er iemand geblesseerd raakt. We moeten alle wedstrijden in veertien dagen spelen en hebben niet heel veel opties. We hebben vaker te maken gehad met lange partijen. Na het toernooi evalueren we jaarlijks, maar op dit moment is er geen reden om iets te wijzigen."

Overigens zorgden Murray en Kokkinakis nog niet eens voor een record. In 2008 eindigde een partij tussen Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis nóg later, om 04.34 uur.

Murray neemt het zaterdag in de derde ronde op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Eerder

Aanbevolen artikelen