Griekspoor kan niet stunten en buigt voor Tsitsipás in derde ronde Australian Open

Tallon Griekspoor heeft vrijdag in de derde ronde van de Australian Open niet voor een verrassing kunnen zorgen. De nummer 63 van de wereld verloor met 6-2, 7-6 (5) en 6-3 van de als derde geplaatste Griek Stéfanos Tsitsipás.

Het betekende pas de eerste nederlaag voor de 26-jarige Griekspoor in 2023. De nummer twee van Nederland, die dit jaar al zes zeges heeft geboekt, begon het seizoen met winst van het ATP-toernooi van Pune in India.

Op de Australian Open was hij daarna overtuigend te sterk voor de Rus Pavel Kotov en zijn landgenoot Botic van de Zandschulp.

Tsitsipás, na de eliminatie van Rafael Nadal en Casper Ruud de hoogst geplaatste speler in het toernooi, was desondanks uiteraard de favoriet in de Rod Laver Arena.

Griekspoor dicht bij winnen van tweede set

Griekspoor bood in de tweede set het meeste weerwerk. Bij een 6-5-voorsprong kreeg de Nederlander op de tweede opslag van Tsitsipás zelfs een setpunt.

De Nederlander was de wedstrijd begonnen met een love game op eigen service. Bij 2-2 werd Griekspoor voor het eerst gebroken, nadat hij had nagelaten een vrij eenvoudige volley af te maken en vervolgens een smash in het net had geslagen. De 24-jarige Tsitsipás drukte vervolgens door en pakte ook de drie daaropvolgende games.

In de tweede set stonden beide spelers geen enkele keer hun servicegame af. Griekspoor had wat meer moeite om zijn opslaggames binnen te halen, maar slaagde daar telkens wel in met aanvallend tennis. Na het missen van een setpoint door Griekspoor volgde een tiebreak. Daarin was Tsitsipás net te sterk.

Stéfanos Tsitsipás schreeuwt het uit na het winnen van een punt. Foto: REUTERS

Tsitsipás maakt het af met een smash

In de derde set wist Griekspoor zich niet meer op te richten en werd hij bij 2-1 gebroken. Na 2 uur en 6 minuten benutte Tsitsipás zijn derde wedstrijdpunt met een overtuigende smash. De eerste en derde set duurden gezamenlijk even lang als de tweede set.

Voor Griekspoor was het de eerste keer dat hij in de derde ronde van een Grand Slam-toernooi stond. Alle Nederlandse spelers zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel.

Tsitsipás neemt het in de achtste finales op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die in vijf sets afrekende met Márton Fucsovics uit Hongarije: 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 en 6-0.

