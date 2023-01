Murray ontsnapt in zinderende nachtpartij aan uitschakeling op Australian Open

Andy Murray heeft donderdag de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Schot rekende in een thriller af met thuisfavoriet Thanasi Kokkinakis: 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3 en 7-5. De partij begon laat op de woensdagavond (lokale tijd) en was bijna zes uur later klaar.

Om precies 4.06 uur stapten de uitgeputte Murray en Kokkinakis van de Margaret Court Arena in Melbourne. Het tweetal had de toeschouwers op een tennisgevecht van zelden vertoonde omvang getrakteerd. De partij duurde in totaal 5 uur en 49 minuten. Murray trok daarin aan het langste eind.

Hoewel de jaren bij de Schot flink beginnen te tellen en hij inmiddels in het bezit van een kunstheup is, gold de 35-jarige Murray vooraf als favoriet. De vijfvoudig finalist op de Australian Open bezet momenteel de 66e plek op de wereldranglijst. Zijn Australische opponent staat 159e.

Toch won de 26-jarige Kokkinakis de eerste set, door Murray in de laatste game te breken. Ook het tweede bedrijf was een prooi voor de Australiër, die vorig jaar samen met landgenoot Nick Kyrgios het dubbeltoernooi in Melbourne op zijn naam schreef.

Ook Thanasi Kokkinakis zal zelden een tennispartij van bijna zes uur gespeeld hebben. Foto: Getty Images

Murray balanceert op randje van uitschakeling

Murray gaf zich niet zomaar gewonnen, hoewel hij op het randje van uitschakeling balanceerde. De drievoudig Grand Slam-winnaar uit Glasgow keek in de derde set tegen een 2-5-achterstand aan, maar wist er alsnog een tiebreak uit te slepen. Die won hij. Via 6-3 in de vierde set trok hij de stand daarna gelijk.

De toeschouwers haalden nog maar eens een stevige bak koffie, want een vijfde set moest de beslissing brengen. Daarin weigerden beide spelers aanvankelijk hun opslaggames in te leveren. Pas op 5-5 wist Murray toe te slaan en kon hij de wedstrijd vervolgens uitserveren.

Murray neemt het in de derde ronde op tegen Roberto Bautista Agut. Er is nog één Nederlander actief in het mannentoernooi. Tallon Griekspoor speelt in de derde ronde tegen de Griekse wereldtopper Stéfanos Tsitsipás. Die partij staat gepland voor de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd).

