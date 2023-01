Mondiale nummer twee Jabeur al in tweede ronde Australian Open uitgeschakeld

Ons Jabeur is donderdag al in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De nummer twee van de wereld liet zich verrassen door de Tsjechische Markéta Vondrousová.

De 28-jarige Jabeur ging in drie sets onderuit tegen de vijf jaar jongere Vondrousová, die is afgezakt naar de 86e plaats op de wereldranglijst: 1-6, 7-5 en 1-6. De partij op het hardcourt in Melbourne duurde 1 uur en 43 minuten.

Nadat Jabeur de eerste set binnen 25 minuten had verloren, herpakte ze zich in het tweede bedrijf. Daarin kwam de Tunesische met 4-1 voor, maar knokte Vondrousová zich terug tot 5-5. Vervolgens pakte Jabeur wel de volgende twee games en dwong een derde set af.

In die beslissende set trok Vondrousová alsnog aan het langste eind. De Roland Garros-finaliste van 2019 nam in een mum van tijd een 5-0-voorsprong. Ze verloor nog wel een servicegame, maar sloeg een game later toe op haar tweede matchpoint. Vondrousová treft nu haar landgenote Linda Fruhvirtová.

Jabeur haalde vorig jaar nog de finale van zowel Wimbledon als de US Open. In Londen verloor ze van Elena Rybakina uit Kazachstan en in New York moest ze haar meerdere erkennen in de Poolse Iga Swiatek. Vorig jaar miste ze de Australian Open door een rugblessure.

Jabeur is de derde speelster uit de top tien van de wereldranglijst die wordt uitgeschakeld op de Australian Open. Eerder viel het doek al voor de Russinnen Daria Kasatkina (tegen haar landgenote Varvara Gracheva) en Veronika Kudermetova (tegen de Amerikaanse Katie Volynets).

Uitslagen tweede ronde vrouwen Ons Jabeur (2)- Markéta Vondrousová 1-6, 7-5, 1-6

1-6, 7-5, 1-6 Leylah Fernandez- Caroline Garcia (4) 6-7 (5), 5-7

6-7 (5), 5-7 Aryna Sabalenka (5) -Shelby Rogers 6-3, 6-1

-Shelby Rogers 6-3, 6-1 Katie Volynets -Veronika Kudermetova (9) 6-4, 2-6, 6-2

-Veronika Kudermetova (9) 6-4, 2-6, 6-2 Claire Liu-Belinda Bencic (12) 6-7 (3), 3-6

