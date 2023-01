Djokovic maakt zich zorgen over blessure: 'Mijn hamstring is totaal niet in orde'

Novak Djokovic denkt dat hij het behoorlijk lastig zal krijgen met de hamstringblessure waarmee hij op de Australian Open worstelt. De Serviër had er donderdag in zijn tweederondepartij tegen de Fransman Enzo Couacaud veel last van.

"Mijn hamstring is totaal niet in orde", zei Djokovic tegen Eurosport na afloop van zijn partij tegen Couacaud, die hij met 6-1, 6-7 (5), 6-2 en 6-0 won. "Ik zal eerlijk zijn: ik bekijk het per dag."

In de tweede set vroeg de 35-jarige Djokovic een medische time-out aan. Hij ging naar binnen met een arts en kwam enkele minuten later met verband om zijn bovenbeen terug. Het leek zorgelijk voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar, maar na het verlies van de tweede set herpakte hij zich.

"Het voelde beter tijdens mijn eerste partij. Meer kan ik er niet over zeggen. Het is nu aan God, en aan mijn fysiotherapeut. Ik hoop dat ik erin slaag om te herstellen en fit kan worden voor ongetwijfeld een zware partij in de derde ronde."

In zijn volgende partij neemt Djokovic het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Op basis van onderlinge resultaten uit het verleden ziet het er wel goed uit voor de nummer vijf van de wereld, want hij verloor slechts een van zijn tien eerdere partijen tegen Dimitrov.

Djokovic jaagt in Melbourne op zijn tiende titel op de Australian Open. Hij won het toernooi in 2021 voor het laatst, maar kon zijn titel vorig jaar niet verdedigen. Hij werd toen gedwongen Australië te verlaten omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona.

Eerder

Aanbevolen artikelen