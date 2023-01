Djokovic ondanks fysieke problemen door naar derde ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft donderdag ondanks fysieke problemen de derde ronde van de Australian Open bereikt. De partij tegen Enzo Couacaud lag enkele minuten stil omdat de negenvoudig winnaar behandeld moest worden, waarna Djokovic de partij in vier sets naar zich toetrok: 6-1, 6-7 (5), 6-2 en 6-0.

Nadat titelverdediger Rafael Nadal en Roland Garros- en US Open-finalist Casper Ruud respectievelijk woensdag en donderdag verrassend werden uitgeschakeld in Melbourne, leek Djokovic geen problemen te hebben met Couacaud, de Franse nummer 191 van de wereldranglijst.

De 35-jarige Serviër gaf Couacaud in de eerste set geen enkele kans. De qualifier blesseerde zich, maar kon na behandeling wel verder. Vervolgens was het Djokovic, die in de tweede set een medische time-out aanvroeg. Hij ging naar binnen met een arts en kwam enkele minuten later met verband om zijn bovenbeen terug. Het leek zorgelijk voor Djokovic. Couacaud werd sterker, dwong een tiebreak af en won die met 7-5.

In de derde en vierde set herpakte Djokovic zich, al verliep het ook in die sets niet vlekkeloos. De nummer vijf van de wereldranglijst stoorde zich aan het gedrag van iemand in het publiek en vroeg de umpire in de vierde set tevergeefs om in te grijpen. Djokovic oogde boos en gefrustreerd, maar maakte het karwei wel af door Couacaud geen game te gunnen in de laatste set.