Nadal na vroege uitschakeling in Australië weken aan de kant met heupblessure

Rafael Nadal moet zo'n zes tot acht weken geblesseerd toekijken, is donderdag bekend geworden na uitgebreid onderzoek. Door de kwetsuur komt het gravelseizoen normaal gesproken niet in gevaar voor de Spanjaard.

De 36-jarige Nadal raakte woensdag in zijn partij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald al snel geblesseerd, maar weigerde vroegtijdig op te geven. Hij ging uiteindelijk in drie sets roemloos ten onder: 4-6, 4-6 en 5-7.

Nadal was ontgoocheld na de partij en zijn zoveelste blessure. "Ik had er al een paar dagen een beetje last van, maar niet zo veel als nu. Ik heb een geschiedenis met deze heup, maar ik weet nog niet wat het is", zei hij toen.

Nader onderzoek wijst uit dat er sprake is van een beschadigde spier in het heupgewricht van zijn linkerbeen. "Nu is het tijd voor rust en ontstekingsremmende fysiotherapie", schrijft de 22-voudig Grand Slam-winnaar op Twitter.

Gravelseizoen lijkt niet in gevaar

Vorig seizoen had Nadal ook al veel te maken met lichamelijke klachten. Hij kampte lange tijd met een voet- en buikspierblessure. Desondanks won hij de Australian Open en was hij voor de veertiende keer de beste op Roland Garros.

Zijn favoriete gravelseizoen komt door de heupklachten normaal gesproken niet in gevaar. Wel is zijn deelname aan de ATP-toernooien in de Verenigde Staten, die in maart op het programma staan, zeer twijfelachtig door de blessure.

Nadal heeft met zijn finaleplaats van vorig seizoen in Indian Wells veel punten te verdedigen voor de wereldranglijst. Ook de vroege uitschakeling op de Australian Open zal de nummer twee van de wereld op de ranglijst geen goed doen, al werd Casper Ruud (ATP-3) in Australië ook al vroeg uitgeschakeld.

