Na Nadal strandt ook Ruud vroeg in Australië, Zverev verliest van lucky loser

De als tweede geplaatste Casper Ruud is donderdag net als Rafael Nadal al in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Noor verloor in vier sets van de Amerikaan Jenson Brooksby: 6-3, 7-5, 6-7 (4) en 6-2. Ook Taylor Fritz en Alexander Zverev strandden al in de tweede ronde.

In de derde set had de 22-jarige Brooksby tegen Ruud al drie kansen om de partij te beslissen, maar de nummer drie van de wereld knokte zich terug en sleepte er via een tiebreak nog een vierde set uit. Daarin bleek de Amerikaanse nummer 39 van de wereld alsnog te sterk voor Ruud.

Door de nederlaag van Ruud zijn de twee hoogstgeplaatste spelers van het Grand Slam-toernooi al in een vroeg stadium gestrand. Woensdag verloor de geblesseerde titelhouder Nadal in drie sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald.

De als derde geplaatste Stéfanos Tsitsipás is nog wel actief in het toernooi. Hij treft in de derde ronde Tallon Griekspoor, die in de tweede ronde zijn landgenoot Botic van de Zandschulp versloeg. De wedstrijd tussen Tsitsipás en Griekspoor staat voor vrijdag op het programma.

Ook Novak Djokovic is nog actief in Melbourne. De 35-jarige Serviër, dit jaar als vierde geplaatst, won het toernooi al negenmaal. Djokovic treft later donderdag de Fransman Enzo Couacaud in de tweede ronde.

Alexei Popyrin stuntte met een zege op Taylor Fritz. Foto: Reuters

Ook Fritz en Zverev naar huis

Naast Ruud gingen met Taylor Fritz (ATP-9) en Alexander Zverev (ATP-13) nog twee topspelers onderuit in de tweede ronde. Fritz verloor in vijf sets (6-7 (4), 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) en 6-2) verrassend van de thuisspeler Alexei Popyrin, de nummer 113 van de wereld.

Zverev ging onderuit tegen Michael Mmoh, die in vier sets won: 6-7 (1), 6-4, 6-3 en 6-2. Het betekende voor de Amerikaan de grootste zege uit zijn carrière. Mmoh, de nummer 107 van de wereld, plaatste zich niet op eigen kracht en werd als lucky loser toegelaten.

Voor Zverev was de Australian Open het eerste Grand Slam-toernooi sinds zijn opgave in de halve finales van Roland Garros tegen Rafael Nadal. Na een operatie aan zijn gescheurde enkelbanden en een lange revalidatie maakte hij pas aan het eind van vorige maand zijn rentree.

