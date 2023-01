Griekspoor en Van de Zandschulp waren even geen maatjes: 'Deze had hij tegoed'

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren woensdag even geen vrienden toen ze tegenover elkaar stonden in de tweede ronde van de Australian Open. Griekspoor won het Nederlandse onderonsje in Melbourne en zette zo zijn opmars van de laatste weken voort.

"Ik had wel iets meer zenuwen, want je kent elkaar zo goed", zei Griekspoor na afloop tegen persbureau ANP. "En ik wilde zo graag die baan op. Gisteren tijdens het trainen dacht ik: ik wil niet trainen, ik wil die wedstrijd spelen. Ik wist dat ik er klaar voor was."

Ondanks zijn recente toernooizege in India was Griekspoor niet de favoriet in de partij tegen Van de Zandschulp. Laatstgenoemde staat hoger op de wereldranglijst (34 om 63) en boekte ook veel betere resultaten op Grand Slam-toernooien. De laatste twee ontmoetingen werden ook gewonnen door de Veenendaler.

"We gaan goed met elkaar om, maar als we tegenover elkaar staan, dan zijn we even geen vrienden. Dan is het ieder voor zich. De laatste twee keer won hij en ik heb oneindig veel keren tijdens trainingen van hem verloren", zei Griekspoor na de 6-4, 6-4 en 6-4 op baan 17 van Melbourne Park.

"Deze voelt wel erg lekker en deze had hij nog tegoed van me, haha. We hebben elkaar vanmiddag wel even gesproken in de kleedkamer, maar alleen even gedag gezegd en geen gesprek gevoerd. Je doet dan allebei je eigen ding."

Botic van de Zandschulp ging in drie sets onderuit tegen Tallon Griekspoor. Foto: ANP

'We moesten lang wachten'

Voor Griekspoor kwam er zo een goed einde aan een hectische dag. De twee Nederlanders konden pas iets voor 22.00 uur (lokale tijd) de baan op omdat enkele partijen moesten worden ingehaald. Dinsdag was het erg warm in Melbourne, waardoor er amper gespeeld werd.

Woensdag volgde er ook nog regen in de Australische stad, waardoor het geduld van Griekspoor en Van de Zandschulp nog meer op de proef werd gesteld. "Ik was wel bang dat het nachtwerk zou worden, zeker als het naar vier of vijf sets zou gaan. Dan had het zomaar 2.00 uur kunnen worden."

"Het was een lange dag qua wachten. Je gaat een paar keer eten en telkens is het: kunnen we wel of niet opwarmen? Je ligt wat languit op de bank, kijkt een serietje of op televisie naar tennis vanuit de stadions. Het was chaos op het park, iedereen was druk en er was nergens plek. Ik ben blij dat de dag erop zit."

Griekspoor neemt het in de derde ronde op tegen Stéfanos Tsitsipás, de nummer vier van de wereld. De partij wordt vrijdag gespeeld. Griekspoor bereikte nog niet eerder de derde ronde van een Grand Slam-toernooi. Zijn beste prestatie op een major was tot de Australian Open de tweede ronde.

Aanbevolen artikelen