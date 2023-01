Griekspoor overklast Van de Zandschulp in tweede ronde Australian Open

Tallon Griekspoor heeft zich woensdag ten koste van Botic van de Zandschulp overtuigend voor de derde ronde van de Australian Open geplaatst. De 26-jarige Nederlander was in Melbourne zonder een set in te leveren te sterk voor zijn hoger ingeschaalde landgenoot.

Het spelbeeld was in de tweede set niet veel anders. Van de Zandschulp leverde direct zijn service in en slaagde er niet in die schade te herstellen. In de derde set was hij zelf de eerste die een break forceerde, maar vervolgens leverde hij zelf tweemaal zijn opslag in. Griekspoor benutte zijn eerste matchpoint met een ace.