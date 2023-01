Nadal is er kapot van dat blessure weer tot Australian Open-uitschakeling leidt

Rafael Nadal zit er flink doorheen nadat een nieuwe blessure zijn uitschakeling op de Australian Open had ingeleid. Door heupklachten haalde de Spanjaard woensdag niet zijn niveau tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald en ging hij roemloos ten onder in de tweede ronde.

"Dit is een zware dag", zei een zichtbaar aangeslagen Nadal na afloop van de partij op zijn persconferentie. "Ik moet dit accepteren en doorgaan. Ik mag ook niet klagen over mijn leven. Maar ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik niet mentaal stuk zit."

De 36-jarige Nadal raakte in de tweede set geblesseerd aan zijn heup toen hij een moeilijke bal probeerde te halen. De klachten van de 22-voudig Grand Slam-winnaar verdwenen niet door een behandeling van de fysiotherapeuten, maar hij besloot niet op te geven.

"Ik heb het wel overwogen, maar ik wilde niet stoppen omdat ik de titelverdediger ben", vertelde Nadal, die niet kon rennen en ook niet met zijn backhand kon slaan. "Ik wil de baan niet verlaten met een opgave."

Rafael Nadal kampte met forse heupklachten in zijn partij tegen Mackenzie McDonald. Foto: ANP

'Al die blessures zijn vermoeiend'

Voor Nadal is het de volgende blessure op een Grand Slam-toernooi. De tennislegende trok zich afgelopen zomer nog terug uit de halve finales van Wimbledon omdat hij last had van een buikspierblessure. In 2010, 2014 en 2018 moest hij ook al opgeven op de Australian Open.

"Het is frustrerend en vermoeiend dat een een groot deel van mijn carrière in het teken staat van herstellen van blessures. De laatste zeven maanden waren zwaar, omdat ik steeds ergens last van had. Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik moet dit voorkomen. Anders gaat het heel zwaar worden."

Na de uitschakeling van Nadal is Novak Djokovic de grote favoriet voor de eindzege in Melbourne. De negenvoudig winnaar van de Australian Open neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen de Fransman Enzo Couacaud (ATP-191) of de Boliviaan Hugo Dellien (ATP-131). Die staan woensdag tegenover elkaar.

