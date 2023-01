Nadal haalt door blessure niet zijn niveau en is al klaar op Australian Open

Rafael Nadal is woensdag roemloos uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De titelverdediger en 22-voudig Grand Slam-winnaar raakte geblesseerd aan zijn bovenbeen en haalde daardoor niet zijn niveau tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Na bijna 2,5 uur stond er in de Rod Laver Arena 4-6, 4-6 en 5-7 op het scorebord in het nadeel van Nadal, die bij tijd en wijle verloren over de baan liep. Het ging mis bij een stand van 3-4 in de tweede set.

Nadal probeerde een moeilijke bal te halen en greep direct naar zijn bovenbeen. De 36-jarige Spanjaard liet zich er later vergeefs aan behandelen. Zijn situatie leidde tot bezorgde gezichten bij zijn begeleidingsteam en tranen bij zijn vrouw.

Tegenstander McDonald wist ook niet goed wat hij ermee moest. "Hij is een groot kampioen en het was lastig om hem zo te zien", zei de Amerikaan in zijn eerste reactie na de partij, terwijl Nadal de catacomben opzocht. "Ik probeerde me maar gewoon op mezelf te focussen en ben blij dat ik door ben."

Het is pas de tweede keer dat Nadal de derde ronde van de Australian Open niet haalt. In 2016 was de openingsronde het eindstation van de Spanjaard, die toen van landgenoot Fernando Verdasco verloor.

Zorgen bij Rafael Nadal in zijn partij tegen Mackenzie McDonald. Foto: Reuters

Nadal sukkelde in 2022 ook al met blessures

Vorig jaar had Nadal ook al te maken met blessureleed. Hij sukkelde toen gaandeweg het seizoen met een voet- en buikspierkwetsuur. Desondanks won hij toen de Australian Open en was hij voor de veertiende keer de beste op Roland Garros. Hij pakte zijn 21e en 22e Grand Slam-titel.

Daarmee mag Nadal zich recordhouder noemen, al kan Novak Djokovic in Melbourne eveneens zijn 22e Grand Slam-toernooi winnen. De Serviër was al negen keer de beste op de Australian Open.

Door hevige regenval heeft het Australian Open-programma van woensdag flinke vertraging opgelopen. Er kon alleen in de drie overdekte stadions gespeeld worden. Later op de dag wordt onder meer Botic van de Zandschulp-Tallon Griekspoor nog gespeeld.

