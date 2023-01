Hartono net als vorig jaar direct uitgeschakeld op Australian Open

Arianne Hartono is er dinsdag niet in geslaagd om de tweede ronde van de Australian Open te bereiken. De 26-jarige Nederlandse ging zonder een set te pakken onderuit tegen de Amerikaanse Shelby Rogers.

Het werd 6-4 en 6-3 voor Rogers, de nummer 51 van de wereld. Hartono, die op de mondiale ranglijst de 240e positie bezet, gaf in de tweede set een 3-1-voorsprong uit handen.

Hartono had zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi van de Australian Open geplaatst. In de laatste ronde van het kwalificatietoernooi won ze knap van de Braziliaanse Laura Pigossi, die veel hoger op de wereldranglijst staat.

Het was voor Hartono de tweede keer dat ze meedeed aan een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar maakte ze haar debuut op de Australian Open en ook toen strandde ze in de openingsronde.

De uitschakeling van Hartono betekent dat er geen Nederlandse vrouwen mee actief zijn in Melbourne: ze was onze enige landgenote in het hoofdtoernooi. Bij de mannen doen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mee. Zij treffen woensdag elkaar in de tweede ronde.

Ook oud-finaliste Muguruza naar huis

Naast Hartono werd ook Garbiñe Muguruza in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De voormalig finaliste van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar verloor van de Belgische Elise Mertens: 6-3, 6-7 (3) en 1-6.

Muguruza serveerde bij een 6-5-voorsprong in de tweede set voor de overwinning, maar sloeg een dubbele fout op breakpoint tegen en moest vervolgens de tiebreak aan Mertens laten. De Belgische drukte in de derde set door tegen de aangeslagen Muguruza.

Drie jaar geleden stond Muguruza, die inmiddels is afgezakt naar de 73e plek op de wereldranglijst, in de finale. Ze verloor toen van de Amerikaanse Sofia Kenin, die op de openingsdag al werd uitgeschakeld door Victoria Azarenka. Azarenka is de laatste voormalig kampioene die nog actief is in Melbourne.

In de Rod Laver Arena boekten Aryna Sabalenka uit Belarus en Caroline Garcia uit Frankrijk allebei een overtuigende zege in de openingsronde. Sabalenka was met 6-1 en 6-4 te sterk voor Tereza Martincová uit Tsjechië, terwijl Garcia de Canadese qualifier Katherine Sebov met 6-3 en 6-0 kansloos liet.

Alle Australian Open-partijen buiten de grote stadions werden een tijdje stilgelegd vanwege de extreme hitte. Het is in Melbourne rond de 35 graden Celsius. Ook de trainingen werden opgeschort.

