Swiatek verslaat sterk spelende Niemeier in eerste ronde Australian Open

Iga Swiatek heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De nummer één van de wereld was in twee uur te sterk voor de Duitse Jule Niemeier met 6-4 en 7-5.

In Melbourne kreeg Swiatek het zwaar te verduren in haar openingspartij tegen de Duitse Niemeier. De 21-jarige Poolse had in de eerste set moeite met de druk die Niemeier op haar uitoefende.