Swiatek naar tweede ronde Australian Open, kraker tussen Gauff en Raducanu

Iga Swiatek heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De nummer één van de wereld was in Melbourne in twee uur te sterk voor de Duitse Jule Niemeier (6-4 en 7-5). Coco Gauff ging ook door en wacht in de volgende ronde een kraker tegen Emma Raducanu.

In de tweede ronde neemt Swiatek het woensdag op tegen Camila Osorio uit Colombia. De Poolse won vorig jaar acht toernooien op de WTA Tour, waaronder Roland Garros en de US Open. Op de Australian Open bleef ze vorig jaar steken in de halve finales. Dat is haar beste resultaat in Melbourne.

Swiatek had het maandag zwaar te verduren in haar openingspartij tegen Niemeier. Ze had in de eerste set moeite met de druk die Niemeier op haar uitoefende. In de tiende game wist de drievoudig Grand Slam-winnares de ijzersterke service van Niemeier eindelijk te breken: 6-4.

Vervolgens moest Swiatek in de tweede set terugkomen van een achterstand. Niemeier kwam op een 5-3-voorsprong, maar gaf de tweede set uit handen na twee breaks van Swiatek (7-5), die zich zo zonder setverlies voor de tweede ronde plaatste. "Zo'n eerste partij op een Grand Slam-toernooi is altijd lastig. Ik ben blij dat ik hier doorheen ben gekomen", zei Swiatek in een eerste reactie.

Coco Gauff wacht in de tweede ronde een kraker tegen Emma Raducanu. Foto: Getty Images

Raducanu verslaat Korpatsch

De als zevende geplaatste Gauff was met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Tsjechische Katerina Siniaková en wacht een prachtig affiche tegen Raducanu, de Britse US Open-winnares van 2021.

De twintigjarige Raducanu, die is afgezakt naar de 77e plek op de wereldranglijst, was in de eerste ronde met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Duitse Tamara Korpatsch. De achttienjarige Gauff stond vorig jaar op Roland Garros voor het eerst in een Grand Slam-finale. Ze verloor toen van Swiatek.

Oud-finalist Petra Kvitová versloeg Alison Van Uytvanck met 7-6 (3) en 6-2. De 32-jarige Tsjechische was ooit de mondiale nummer twee en staat nu vijftiende.

Overige uitslagen vrouwen Siniaková- Gauff (7) 1-6 en 4-6

1-6 en 4-6 Pegula (3) -Cristian 6-0 en 6-1

-Cristian 6-0 en 6-1 Yuan- Sakkari (6) 1-6 en 4-6

1-6 en 4-6 Raducanu -Korpatsch 6-3 en 6-2

-Korpatsch 6-3 en 6-2 Keys (10)- Blinkova 6-4, 3-6 en 6-2

Blinkova 6-4, 3-6 en 6-2 Kvitová (15)-Van Uytvanck 7-6 en 6-2

