Griekspoor alsnog naar ABN AMRO Open en is bereid kwalificaties te spelen

Tallon Griekspoor doet volgende maand toch mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Vanwege het winnen van het ATP-toernooi in het Indiase Pune en een stijging op de wereldranglijst heeft de nummer 63 van de wereld zijn planning omgegooid.

Griekspoor begon het jaar als de nummer 95 van de wereld en mede om die reden was hij van plan na de Australian Open een reeks graveltoernooien te spelen in Zuid-Amerika. Op zijn favoriete ondergrond wilde hij vertrouwen opdoen en punten pakken voor de wereldranglijst.

"Doordat ik ben gestegen op de wereldranglijst ben ik nu verplicht om in maart de masterstoernooien van Indian Wells en Miami te spelen. Daarom kies ik er toch voor om in Rotterdam mee te doen", zegt de 26-jarige Griekspoor.

Het is twijfelachtig of Griekspoor in Rotterdam rechtstreeks wordt toegelaten tot het hoofdtoernooi. Als nummer 63 van de wereld is hij mogelijk afhankelijk van een wildcard, maar toernooidirecteur Richard Krajicek heeft zijn drie wildcards al vergeven. Hij gaf ze aan Andy Murray, Gaël Monfils en Tim van Rijthoven.