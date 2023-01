Nadal knokt zich naar tweede ronde op Australian Open, Kyrgios meldt zich af

Rafael Nadal heeft zich maandag met de nodige moeite voor de tweede ronde van de Australian Open geplaatst. De titelverdediger had vier sets nodig om zich te ontdoen van de taaie Jack Draper: 7-5, 2-6, 6-4, en 6-1. Nick Kyrgios meldde zich eerder op de dag af vanwege een blessure.

In de eerste drie sets wist de 21-jarige Draper knap mee te komen met Nadal, maar in de laatste set was het gedaan met zijn verzet. De Brit had kramp en kon het niet meer belopen. Nadal maakte het op zijn eerste matchpoint af na een afzwaaier van de nummer 38 van de wereld.

Voor Nadal betekent het zijn eerste overwinning van 2023. Hij begon het seizoen moeizaam met twee nederlagen op de United Cup in Sydney. Op het nieuwe landentoernooi ging de 22-voudig Grand Slam-winnaar onderuit tegen de Brit Cameron Norrie en de Australiër Alex de Minaur.

In de tweede ronde wacht voor Nadal een duel met Mackenzie McDonald, die in de eerste ronde afrekende met zijn landgenoot Brandon Nakashima. De Amerikaanse nummer 65 van de wereld won een zenuwslopende partij in vijf sets.

De 36-jarige Nadal jaagt in Australië op zijn derde titel op de Australian Open. Hij won het Grand Slam-toernooi vorig jaar en in 2009. Door de afmelding van zijn geblesseerde landgenoot Carlos Alcaraz is hij dit jaar de hoogstgeplaatste speler.

Nick Kyrgios was in tranen. Foto: AP

Outsider Kyrgios meldt zich af

Kyrgios, vorig jaar finalist op Wimbledon, kon vanwege een knieblessure niet in actie komen. De Australische nummer 21 zou het in eigen land in de eerste ronde opnemen tegen de Rus Roman Safiullin.

De 27-jarige Kyrgios maakte zijn afmelding bekend op een ingelaste persconferentie, waarbij ook zijn fysiotherapeut aanwezig was. "Ik ben er kapot van, want dit is een van de belangrijkste toernooien van het jaar voor mij", zei hij.

De Australiër gold als een van de outsiders voor de titel in Melbourne. Vorig jaar bleef hij op de Australian Open in de tweede ronde steken. Hij won toen samen met zijn landgenoot en goede vriend Thanasi Kokkinakis verrassend het dubbelspel.

Kyrgios speelde vrijdag in Melbourne nog wel een trainingswedstrijd tegen Novak Djokovic. Na de afmelding van Kyrgios is De Minaur de hoogst genoteerde Australiër op de wereldranglijst. Hij staat 24e.

