Aangeslagen Kyrgios meldt zich wegens blessure af voor Australian Open

Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor de Australian Open, het Grand Slam-toernooi dat maandag is begonnen. De nummer 21 van de wereld heeft last van een knieblessure.

De 27-jarige Australiër, vorig jaar finalist op Wimbledon, was dit seizoen nog niet in actie gekomen. Hij zou het in eigen land in de eerste ronde opnemen tegen de Rus Roman Safiullin.