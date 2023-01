Dubbelspecialist Rojer wint toernooi in Australië zonder finales te hoeven spelen

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft zaterdag op merkwaardige wijze zijn eerste toernooi van het jaar gewonnen. Zonder de halve finales én finale met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador te hoeven spelen, schreef de Nederlander het ATP-toernooi van Adelaide op zijn naam.

Rojer en Arévalo zouden vrijdag in de halve finales tegen de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliövaara spelen. Het laatstgenoemde koppel trok zich terug omdat Glasspool een blessure had. Daardoor gingen Rojer en Arévalo met een walk-over door naar de finale.

Ook in de eindstrijd hoefde Rojer zaterdag niet in actie te komen. Tegenstanders Austin Krajicek uit de Verenigde Staten en Ivan Dodig uit Kroatië gaven nog voor de partij op omdat Dodig met rugklachten kampte. Er volgde nog wel een prijsuitreiking.

"Dit is heel apart", zei Rojer vervolgens. "Dit is mij en Marcelo nog nooit overkomen: twee walk-overs, waarvan ook nog een in de finale." De 41-jarige Rojer en de negen jaar jongere Arévalo draaien al jaren mee in het dubbelspel.

Jean-Julien Rojer (tweede van links) ging met onder anderen de lokale trots op de foto na het gewonnen toernooi. Foto: ANP

34e dubbeltitel voor Rojer

Rojer legde beslag op zijn 34e dubbeltitel in totaal en zijn vijfde met Arévalo. De twee vormen sinds november 2021 een koppel en wonnen vorig jaar onder meer Roland Garros. Rojer pakte in 2010 in Tokio zijn eerste titel.

Voor Rojer en Arévalo was het toernooi in Adelaide de laatste test voor de Australian Open, die zondag van start gaat. De major in Australië is het enige Grand Slam-toernooi dat Rojer nog nooit won. Hij kwam tot dusver niet verder dan de halve finales (2011 en 2015).

Vorig jaar ging Rojer met Arévalo al in de eerste ronde ten onder tegen zijn landgenoten Botic van de Zandschulp en Robin Haase. De twee zijn als derde geplaatst in Australië. Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski zijn als aanvoerder van de wereldranglijst de titelfavorieten.

Aanbevolen artikelen