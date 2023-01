Een jaar na zijn beruchte uitzetting begint Novak Djokovic maandag aan zijn missie om de Australian Open voor de tiende keer te winnen. Verlost van visumproblemen zint de Serviër op revanche in Melbourne, waar een 22e Grand Slam-titel lonkt. "Djokovic is bijna niet uit het veld te slaan."

Handtekeningen, selfies en overduidelijke steun van fans op de tribune: de 35-jarige Djokovic waande zich vorige week even op een baan in Servië. In werkelijkheid was hij op het ATP-toernooi in Adelaide, waar hij zijn rentree maakte in Australië. Dat 'The Djoker' een jaar eerder in datzelfde Australië staatsvijand nummer één was, zou je voor het gemak even vergeten.

Djokovic' poging om ongevaccineerd het land binnen te komen zette vorig jaar kwaad bloed bij Australiërs, die tijdens de pandemie werden onderworpen aan de ene na de andere lockdown. De toenmalige minister van Immigratie gebruikte zelfs zijn speciale bevoegdheid om de tot persona non grata verworden tennisser te laten deporteren. Een jaar en een nieuwe regering later is Djokovic opeens weer een welkome gast.

"Nu de coronarestricties zijn opgeheven, is de discussie over ongevaccineerde personen in Australië doodgebloed", zegt Courtney Walsh, die als tennisverslaggever voor de Britse krant The Guardian in Melbourne werkt. "Aan de andere kant kregen inwoners van Melbourne tijdens de coronacrisis wel te maken met de zwaarste maatregelen. Zij zouden nog wrok kunnen koesteren."

Daar was vrijdag nog geen sprake van toen Djokovic samen met Nick Kyrgios een demonstratiewedstrijd speelde in de Rod Laver Arena, die goedgevuld zat met Servische fans. Toch is de organisatie van de Australian Open waakzaam: toernooidirecteur Craig Tiley zei deze week tegen de Australische krant Herald Sun dat fans van het park worden verbannen als ze de tennislegende respectloos behandelen.

"Een jaar geleden bleek uit een poll in het Australische dagblad The Age dat 70 procent van de mensen wilde dat Djokovic het land zou worden uitgezet", zegt Walsh. "Dat sentiment zal nu niet meer zo meespelen. Niet iedereen zal blij zijn dat hij weer in het land is, maar op Melbourne Park komen vooral tennisfans. Ik betwijfel of zij het erg vinden om de negenvoudig winnaar in actie te zien."

Like it or not: greatest of all time. Novak Djokovic kreeg vorige week in Adelaide veel steun op de tribune. Foto: Getty Images

Alleen Nadal is succesvoller op één Grand Slam-toernooi

Djokovic zal geen seconde wakker liggen van een mogelijk onvriendelijke ontvangst in Melbourne. De huidige nummer vijf van de wereld heeft het publiek wel vaker tegen zich en daar lijkt hij vaak vooral kracht uit te halen. Bovendien gedijt Djokovic uitstekend in het land waar hij een jaar geleden uit verwijderd werd.

De laatste nederlaag van Djokovic op Australische bodem dateert van januari 2018, toen Chung Hyeon hem in de vierde ronde van de Australian Open de baas was. Die ongeslagen reeks gaf hij zondag een vervolg door het ATP-toernooi van Adelaide op zijn naam te schrijven. Hij is down-under nu 34 wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Zelden is een tennisser op één Grand Slam-toernooi zo dominant als Djokovic op de Australian Open. Alleen gravelkoning Rafael Nadal veroverde in het open tijdperk (sinds mei 1968) meer titels op één major (veertien op Roland Garros). Van zijn 90 wedstrijden op de Australian Open won Djokovic er 82. Op een Grand Slam-toernooi een set van Djokovic afsnoepen is al heel wat. Maar dan moet je er nog twee.

"Djokovic is fysiek de beste van allemaal", weet Tim van Rijthoven, die vorig jaar in de achtste finales van Wimbledon in een viersetter van Djokovic verloor. "Hij zette me in de derde en vierde set alsnog met dikke cijfers weg door bijna alle belangrijke punten te pakken. Daaraan merkte ik dat ik tegenover een van de beste spelers ter wereld stond."

Meeste titels op één Grand Slam-toernooi 1. Rafael Nadal - 14 titels (Roland Garros)

2. Novak Djokovic - 9 titels (Australian Open)

3. Martina Navrátilová - 9 titels (Wimbledon)

4. Roger Federer - 8 titels (Wimbledon)

5. Serena Williams - 7 titels (Wimbledon)

6. Chris Evert - 7 titels (Roland Garros)

7. Novak Djokovic - 7 titels (Wimbledon)

Novak Djokovic veroverde in 2021 zijn negende titel op de Australian Open. Foto: Getty Images

'Djokovic is bijna niet uit het veld te slaan'

De grote vraag is vooral wie Djokovic dit jaar in Australië kan stoppen. De mondiale nummer één Carlos Alcaraz is afwezig en Daniil Medvedev won in Australië nog nooit van Djokovic (0-4). Titelverdediger Nadal bewees vorig jaar in Melbourne dat hij nooit onderschat moet worden, maar lijkt niet in topvorm. De Spanjaard verloor zes van zijn laatste zeven wedstrijden op de ATP Tour.

"Maar Rafa zal nog beter worden", denkt Walsh. "We moeten niet vergeten dat hij vorig seizoen slechts één keer in een Grand Slam-wedstrijd is verslagen (door Frances Tiafoe op de US Open, red.). Djokovic heeft na Wimbledon geen vijfsetter meer gespeeld. Hoewel hij een uitzonderlijke atleet is, zijn dat wel de wedstrijden waarin je mentale en fysieke grenzen getest worden. Zeker in de Australische hitte."

Hoe dan ook zullen tegenstanders van Djokovic boven zichzelf uit moeten stijgen om de 21-voudig Grand Slam-winnaar aan het wankelen te brengen. Zelfs dat is misschien niet eens genoeg, want hij staat niet voor niks bekend als de beste retourneerder van de tour.