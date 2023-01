Hartono dankzij knappe zege derde Nederlander in hoofdtoernooi Australian Open

Delen via E-mail

Arianne Hartono heeft donderdag het hoofdtoernooi van de Australian Open bereikt. Ze overleefde dankzij een knappe zege de derde ronde van het kwalificatietoernooi, waardoor Nederland toch nog een speelster heeft in het vrouwentoernooi in Melbourne. Bij de mannen zijn Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor op basis van hun ranking toegelaten.

Hartono, de nummer 237 van de wereldranglijst, was te sterk voor de Braziliaanse Laura Pigossi (3-6, 6-2 en 6-4), die 120 plaatsen hoger staat.

De geboren Groningse knokte zich in een partij die ruim twee uur en twintig minuten duurde terug van een 1-0-achterstand in sets. Eerder won ze van Destanee Aiava (WTA-325) uit Australië en de Zwitserse Ylena In-Albon (WTA-126).

De 26-jarige Hartono bereikte vorig jaar ook al het hoofdtoernooi van de Australian Open en maakte zo haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Ze verloor toen in de eerste ronde van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Op Roland Garros, Wimbledon en de US Open ontbrak ze in het hoofdtoernooi.