Viervoudig Grand Slam-winnares Osaka is zwanger en mikt op rentree in 2024

Tennisster Naomi Osaka heeft woensdag bekendgemaakt dat ze zwanger is. De viervoudig Grand Slam-winnares, die in verwachting is van haar eerste kind, komt daardoor dit jaar niet meer in actie.

"De meest uitdagende periodes in het leven zijn ook de leukste. Ik weet dat ik veel heb om naar uit te kijken in het leven. Bijvoorbeeld dat mijn kind naar een van mijn wedstrijden kijkt en dan tegen iemand zegt: 'Dat is mijn moeder'", schrijft Osaka in een bericht op sociale media, begeleid door een foto van een echo van haar baby.

De 25-jarige Osaka was al maanden niet in actie gekomen op de WTA Tour. Haar laatste wedstrijd dateert van september vorig jaar in Tokio. De Japanse besloot zich toen terug te trekken voor haar tweederondepartij tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

"Tijdens mijn maandenlange afwezigheid heb ik nieuwe liefde en waardering gekregen voor de sport", zegt Osaka. "2023 wordt een jaar met veel waardevolle lessen. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de start van het volgende seizoen. Ik ben er bij de Australian Open van 2024 namelijk gewoon weer bij."

Naomi Osaka won op de Australian Open van 2021 haar laatste Grand Slam-titel. Ze verwacht in 2024 haar rentree te maken. Foto: Getty Images

Loopbaan Osaka laatste twee jaar minder succesvol

Osaka boekte de afgelopen jaren vele successen. Ze won in 2018 en 2020 de US Open en schreef in 2019 en 2021 de Australian Open op haar naam. Na haar laatste Grand Slam-titel ging het minder met de carrière van Osaka, die met mentale problemen kampte en lange tijd geen plezier meer in tennis had.

Na haar uitschakeling op de US Open van 2021 besloot Osaka een pauze in te gelasten. De voormalige nummer één van de wereld maakte begin 2022 haar rentree, maar ze kwam niet in de buurt van haar oude niveau en voormalige successen.

Osaka haalde in het voorjaar wel de finale van het hardcourttoernooi in Miami, maar die verloor ze kansloos van de Poolse Iga Swiatek. Op dit moment bezet Osaka de 47e positie op de wereldranglijst. Ze meldde zich onlangs al af voor de Australian Open, die maandag begint.

