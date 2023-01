Australian Open gaat fans die respectloos zijn naar Djokovic verbannen

De toernooidirecteur van de Australian Open heeft fans erop gewezen dat ze worden verbannen als ze Novak Djokovic respectloos bejegenen. De negenvoudig toernooiwinnaar keert terug in Melbourne nadat hij de editie van vorig jaar had gemist na veel ophef.

"We willen ze hier niet. Ze mogen wegblijven of we gooien ze eruit. In Melbourne is altijd grote waardering voor fraaie prestaties en sport, misschien wel meer dan elders in Australië. Ik verwacht dat mensen Djokovic in zijn waarde zullen laten."