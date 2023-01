Van de Zandschulp valt net buiten plaatsingslijst op Australian Open

Botic van de Zandschulp heeft volgende week op de Australian Open net geen beschermde status. De beste Nederlandse tennisser staat één plek te laag op de wereldranglijst om geplaatst te zijn.

Van de Zandschulp is de nummer 34 van de wereld. De beste 32 tennissers hebben een beschermde status, maar door de afmelding van de mondiale nummer één Carlos Alcaraz is ook de mondiale nummer 33 geplaatst. Geplaatste spelers ontlopen elkaar in de eerste en tweede ronde.

Titelverdediger Rafael Nadal is bij de mannen als eerste geplaatst, gevolgd door de Noor Casper Ruud. Novak Djokovic, die de Australian Open voor de tiende keer hoopt te winnen, is achter Stéfanos Tsitsipás als vierde geplaatst.

Van de Zandschulp speelt voor de derde keer op de Australian Open. Vorig jaar bereikte hij de derde ronde in Melbourne. Bij zijn debuut in 2021 strandde hij direct. Ook Tallon Griekspoor is erbij in Melbourne.