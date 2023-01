Haase kan niet nogmaals stunten in Adelaide en verliest van Bautista Agut

Robin Haase is er woensdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Adelaide te halen. De 35-jarige Nederlander verloor van topspeler Roberto Bautista Agut.

Haase pakte een set tegen de Spaanse nummer 26 van de wereld, maar stapte na twee uur toch als verliezer van de baan. Het werd 3-6, 6-3 en 3-6 in het nadeel van de mondiale nummer 257.

Dinsdag boekte Haase nog een verrassende overwinning in Adelaide. Hij was toen de Fransman Benjamin Bonzi, die op de wereldranglijst de vijftigste positie inneemt, in drie sets de baas.

Eigenlijk had Haase zich niet geplaatst voor het hoofdtoernooi in Adelaide. Hij werd uitgeschakeld in de kwalificaties, maar mocht als lucky loser alsnog meedoen op het Australische hardcourt.

Haase doet niet mee aan de Australian Open. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn wél present. Mogelijk dwingt ook Arianne Hartono nog kwalificatie af.

