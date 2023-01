Nadal gelooft ondanks matige seizoensstart nog in titel op Australian Open

Rafael Nadal denkt dat hij ondanks zijn matige seizoensstart in staat is om zijn titel op de Australian Open met succes te verdedigen. De Spanjaard begon het seizoen met twee nederlagen op de United Cup in Sydney, maar hij maakt zich weinig zorgen.

"Het klopt dat ik de afgelopen maanden niet veel heb kunnen spelen en in het begin van het seizoen twee wedstrijden heb verloren in Sydney", vertelde de 36-jarige Nadal dinsdag in Melbourne.

"Maar om eerlijk te zijn ben ik niet ontevreden over de voorbereiding. Ik moet zeker wedstrijden gaan winnen. Maar ik train veel en ik denk dat ik in een goede vorm verkeer."

Nadal verloor begin dit seizoen twee keer bij de United Cup, een nieuw gemengd landentoernooi. Eerst ging de 22-voudig Grand Slam-winnaar onderuit tegen de Brit Cameron Norrie en enkele dagen later moest hij zijn meerdere erkennen in de Australiër Alex de Minaur.

Rafael Nadal leed twee nederlagen bij de United Cup in Sydney. Foto: Getty Images

'Als ik in de laatste week goed kan trainen, waarom niet?'

Desondanks gelooft Nadal dat hij zijn derde titel op de Australian Open kan veroveren. "Je moet het natuurlijk laten zien in de wedstrijden zelf. Maar ik ben ervan overtuigd: als ik in de laatste week goed kan trainen, waarom niet?"

De nummer twee van de wereld won de Australian Open in 2009 en vorig jaar. Door de afmelding van zijn geblesseerde landgenoot Carlos Alcaraz is hij de hoogstgeplaatste speler bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Nadal sloot vorig seizoen ook af met een tegenvaller. Hij werd op de ATP Finals al in de groepsfase uitgeschakeld. Na zijn veertiende eindzege op Roland Garros kwakkelde de Mallorcaan met blessures. Op zowel Wimbledon als de US Open gaf hij geblesseerd op.

De 111e editie van de Australian Open gaat komende maandag van start en duurt tot en met 29 januari. Vorig jaar won Nadal in de finale in een vijfsetter van Daniil Medvedev.

Eerder

Aanbevolen artikelen