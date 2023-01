Lucky loser Haase overleeft matchpoint en boekt verrassende zege op Bonzi

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Robin Haase heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi van het Australische Adelaide. De Nederlander overleefde tegen de Fransman Benjamin Bonzi een matchpoint en won vervolgens in drie sets: 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3).

De 35-jarige Haase verloor in de eerste set meteen zijn eigen servicegame tegen Bonzi, de mondiale nummer 50 die zaterdag nog de finale van het ATP-toernooi in het Indiase Pune verloor van Tallon Griekspoor. Daarna kon de nummer 257 op de wereldranglijst de schade in het eerste bedrijf niet meer herstellen.