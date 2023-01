Van Rijthoven geeft op bij kwalificatie Australian Open vanwege blessure

Tim van Rijthoven is dinsdag geblesseerd afgehaakt in zijn kwalificatiewedstrijd voor de Australian Open tegen de Zwitser Leandro Riedi. Ook Gijs Brouwer, Arantxa Rus en Eva Vedder verloren in de eerste ronde en zijn niet van de partij bij de eerste Grand Slam van het jaar.

De 25-jarige Van Rijthoven, de nummer 111 van de wereld, had de eerste set al met 3-6 verloren van Riedi (135). De Nederlander, als achtste geplaatst in de kwalificaties, werd in het tweede bedrijf meteen twee keer gebroken. Vervolgens gaf hij vanwege een kwetsuur op.

Van Rijthoven hoopt dit seizoen zijn succesjaar 2022 een vervolg te geven. Hij won in juni het grastoernooi in Rosmalen en bereikte daarna de vierde ronde op Wimbledon. Van Rijthoven werd vorige week in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Pune uitgeschakeld door de Rus Aslan Karatsev.

Brouwer (162) verloor in twee sets van de Argentijn Facundo Díaz Acosta: 7-6 (8), 6-4. De Nederlander verloor de eerste set nipt van de mondiale nummer 198 via een tiebreak. Vervolgens had zijn tegenstander in set twee aan één break genoeg om de winst binnen te slepen.

Tallon Griekspoor, die zaterdag zijn eerste ATP-toernooi won in het Indiase Pune, en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open. Het toernooi in Melbourne begint over een week en duurt tot 29 januari.

Arantxa Rus verloor van Jéssica Bouzas Maneiro. Foto: Getty Images

Ook slechte prestaties bij vrouwen

Rus (101) ging verrassend onderuit tegen de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 183 van de wereld: 4-6, 0-6. In de eerste set bood de nummer 1 van Nederland nog goed partij, maar daarna pakte ze geen enkele game.

Vedder (221) verloor van de Oekraïense Katarina Zavatska, die 88 plaatsen lager staat: 2-6, 3-6. Later op de dag neemt Suzan Lamens het nog op tegen Anastasia Tikhonova uit Rusland.

Arianne Hartono was maandag wel goed begonnen in de kwalificaties. De Nederlandse was in de eerste ronde te sterk voor de Zwitserse Ylena In-Albon: 6-4, 6-4.

