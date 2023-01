Griekspoor stijgt dankzij titel in India 34 plekken op wereldranglijst

Tallon Griekspoor mag zich vanaf maandag de nummer 61 van de wereld noemen. De Nederlander is dankzij zijn toernooizege in het Indiase Pune liefst 34 plekken op de ATP-ranglijst gestegen.

De 26-jarige Griekspoor, die vorige week nog de mondiale nummer 95 was, veroverde in Pune voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-titel. De Noord-Hollander was in een spannende finale te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi. Tot dit jaar had hij nog nooit de laatste vier van een ATP-toernooi bereikt.

Ondanks zijn flinke sprong op de wereldranglijst is Griekspoor nog ver verwijderd van zijn beste ranking ooit. In augustus mocht hij zich even de nummer 44 van de wereld noemen. Door een reeks teleurstellende resultaten - Griekspoor strandde zes ATP-toernooien op rij in de eerste ronde - zakte de nummer twee van Nederland daarna weg.

Ook Botic van de Zandschulp toont verbetering op de wereldranglijst, al gaat het bij de Veenendaler maar om één plekje. Hij is nu de nummer 34 van de wereld. De top vijf bleef intact en dat betekent dat Carlos Alcaraz nog altijd de lijstaanvoerder is.

Top 5 ATP-ranking 1. Carlos Alcaraz (Spa) - 6.820

2. Rafael Nadal (Spa) - 5.770

3. Casper Ruud (Nor) - 5.720

4. Stéfanos Tsitsipás (Gri) - 5.715

5. Novak Djokovic (Srb) - 5.070

34. Botic van de Zandschulp - 1.205

61. Tallon Griekspoor - 789

Rus zakt op wereldranglijst

Bij de vrouwen zakte Arantxa Rus twee plekken naar de 117e positie op de wereldranglijst. De Zuid-Hollandse, die zich door haar ranking niet rechtstreeks voor de Australian Open plaatste, is nog wel de kopvrouw van het Nederlandse tennis. Suzan Lamens is de enige andere Nederlandse vrouw in de top 200 (WTA-199).

De wereldranglijst bij de vrouwen wordt nog altijd aangevoerd door Iga Swiatek. De Poolse hoopt dit jaar op de Australian Open (16-29 januari) haar vierde Grand Slam-titel te veroveren. Ze won Roland Garros al twee keer en schreef ook de US Open op haar naam.

Eerder

Aanbevolen artikelen