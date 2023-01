Hartono begint jacht op Australian Open-ticket met zege zonder setverlies

Arianne Hartono is maandag goed begonnen aan haar missie om het hoofdschema van de Australian Open te halen. De Nederlandse was in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Melbourne te sterk voor de Zwitserse Ylena In-Albon.

De 26-jarige Hartono won met 6-4 en 6-4 van In-Albon, de nummer 126 van de wereld. De Meppelse sloeg meer onnodige fouten dan de Zwitserse (39 om 27), maar maakte dat goed door zestien winners meer te slaan. Ze was in haar opslagbeurten ook een stuk stabieler dan In-Albon.

In de tweede ronde van het kwalificatietoernooi neemt Hartono het op tegen de Australische Destanee Aiava (WTA-325), die meedoet op basis van een wildcard. Als qualifier moet je drie wedstrijden winnen om het hoofdschema te halen.

Vorig jaar lukte het Hartono voor het eerst om via de kwalificaties door te dringen tot een Grand Slam-toernooi. Ze moest het toen in de eerste ronde van de Australian Open in een driesetter afleggen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Met Arantxa Rus, Eva Vedder en Suzan Lamens hopen nog drie Nederlandse vrouwen een ticket voor de Australian Open te veroveren. Bij de mannen gaat het om Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn de enige Nederlanders die vanwege hun plek op de wereldranglijst rechtstreeks zijn geplaatst. De Australian Open begint over een week en duurt tot en met 29 januari.

