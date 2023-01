Djokovic overleeft matchpoint tegen Korda en verovert in Adelaide 92e ATP-titel

Novak Djokovic heeft zondag op fraaie wijze de 92e ATP-titel uit zijn loopbaan veroverd. De Serviër overleefde in de finale van het hardcourttoernooi in Adelaide een matchpoint tegen de Amerikaan Sebastian Korda en zegevierde na ruim drie uur: 6-7 (8), 7-6 (3) en 6-4.

Door zijn zwaarbevochten zege op Korda verlengde Djokovic zijn ongeslagen reeks op Australische bodem. De huidige nummer vijf van de wereld verloor in de vierde ronde van de Australian Open in 2018 voor het laatst 'down-under'. De Zuid-Koreaan Chung Hyeon was hem toen in drie sets de baas.

Djokovic is nu 34 wedstrijden op rij zonder nederlaag in Australië en heeft net als Rafael Nadal 92 ATP-titels op zijn erelijst staan. Alleen Jimmy Connors en de vorig jaar gestopte Roger Federer wonnen in hun carrière meer dan honderd toernooien.

Vanaf 16 januari strijdt Djokovic voor zijn tiende titel op de Australian Open en zijn vierde eindzege in vijf jaar. Mocht de voormalige nummer één van de wereld het Grand Slam-toernooi in Melbourne opnieuw winnen, dan evenaart hij het recordaantal majortitels van Nadal (22). De Spanjaard won de Australian Open vorig jaar.

Het is voor het eerst in twee jaar dat Djokovic in actie komt in Australië. Vorig jaar werd de Serviër het land uitgezet, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19.

Meeste toernooizeges 1. Jimmy Connors - 109

2. Roger Federer - 103

3. Ivan Lendl - 94

4. Rafael Nadal - 92

5. Novak Djokovic - 92

Novak Djokovic klopte Sebastian Korda na dik drie uur. Foto: Reuters

Korda brengt Djokovic aan het wankelen

Djokovic was de gedoodverfde favoriet voor de eindzege in Adelaide, maar trof met Korda een geduchte tegenstander. De nummer 33 van de wereld, die de vierde ATP-finale in zijn nog prille loopbaan speelde, kon prima mee in de rally's en piekte op de juiste momenten. Het leverde hem na een spannende tiebreak setwinst op.

In het tweede bedrijf kreeg Korda bij een 6-5-voorsprong op de service van Djokovic zelfs een matchpoint, maar de Serviër speelde die vakkundig weg. De voormalige nummer één keerde zo het tij en maakte in de tiebreak duidelijk het verschil.

Na drie lovegames in de derde set overleefde Korda op 1-2 drie breakpoints. Tot grote ergernis van Djokovic, die uit frustratie zijn racket tegen de grond sloeg. Op 4-4 won 'The Djoker' met hangen en wurgen zijn eigen servicegame, waardoor de druk er vol op stond bij Korda. Daar leek hij onder te bezwijken. Mede door een dubbele fout en een foute smash besliste Djokovic de partij na drie uur en negen minuten in zijn voordeel.

Route Djokovic naar finale in Adelaide Eerste ronde - Constant Lestienne: 6-3 en 6-2

Tweede ronde - Quentin Halys: 7-6 (3) en 7-6 (5)

Kwartfinale - Denis Shapovalov: 6-3 en 6-4

Halve finale - Daniil Medvedev: 6-3 en 6-4

Finale - Sebastian Korda: 6-7 (8), 7-6 (3) en 6-4

Eerder

Aanbevolen artikelen