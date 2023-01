Griekspoor ondanks 'heel zwaar 2022' niet verrast door eerste ATP-titel

Voor Tallon Griekspoor kwam zijn eerste ATP-titel minder onverwacht dan voor het grote publiek. De nummer 95 van de wereld luidde na een moeizaam 2022 het nieuwe jaar zaterdag in met de titel in het Indiase Pune.

"Niemand verwachtte dit nu waarschijnlijk", zegt de 26-jarige Griekspoor tegen het ANP. "Maar ik heb een heel goed off-season gedraaid. Om het jaar zo te beginnen, voelt heel goed. Vorig jaar was heel zwaar voor me en daarom maakt dit me ook trots."

Griekspoor sloot 2022 af met naar eigen zeggen de pijnlijkste nederlaag uit zijn loopbaan. Op de Davis Cup Finals in Málaga moest hij in een driesetter zijn meerdere erkennen in de Australiër Jordan Thompson. Hij was blij dat het seizoen, gekenmerkt door blessures, ziekte en teleurstellingen, ten einde was. Een breuk met coach Raemon Sluiter, onder wie hij was doorgebroken, kon er ook nog wel bij.

In Pune maakte Griekspoor op overtuigende wijze een einde aan die teleurstellende periode. Het begon met zijn eerste zege sinds augustus in het hoofdschema van een ATP-toernooi. Na fraaie zeges op onder anderen Jaume Munar en Aslan Karatsev won hij zaterdag in een spannende finale van de Fransman Benjamin Bonzi: 4-6, 7-5 en 6-3.

"Ik heb hard gewerkt, maar zo aan het begin van het seizoen weet je alsnog niet zo goed waar je precies staat", bekende Griekspoor. "Toen ik daar stond met die beker dacht ik vooral aan de mensen om me heen, zoals mijn broers en mijn ouders. Zij zijn al die tijd in me blijven geloven. Zonder hen was dit nooit mogelijk geweest. Voor hen betekent dit misschien nog wel meer dan voor mij."

'De omstandigheden lagen me goed'

Voor Griekspoor viel de afgelopen dagen alles op zijn plek, onder andere door een afmelding van favoriet Marin Cilic, zijn tegenstander in de kwartfinales. "De omstandigheden lagen me goed in Pune, waaronder de balstuit en de ondergrond. En ik voelde me gedurende de week fysiek en mentaal heel goed. Ik heb me goed kunnen voorbereiden, want we kwamen al vorige week dinsdag aan. We hebben hier dus vijf of zes dagen goed kunnen trainen."

Waar de Nederlander eerder in de week nog voor lege tribunes speelde, werd hij gedurende de week steeds meer omarmd door de Indiase fans. "Ik probeerde in de finale energie te krijgen van het publiek en dat is me gelukt. Voor een atmosfeer zoals in het stadion tennis en train ik zo hard. Ik hou van die sfeer. De beleving van de fans hier was mijn hoogtepunt van de week."

De Indiase pers vroeg Griekspoor na afloop naar een verklaring voor de recente Nederlandse successen. Zo won Tim van Rijthoven vorig jaar uit het niets het grastoernooi in Rosmalen. "We geloven nu echt in onszelf en we proberen iedere week zo goed mogelijk te zijn. We hebben een goede voorbereiding gedraaid en dat betaalt zich meteen uit", zei Griekspoor.

Griekspoor reist met vertrouwen af naar Melbourne, waar over een week de Australian Open van start gaart. De nummer twee van Nederland had komende week nog kunnen meedoen aan het ATP-toernooi van Auckland, maar geeft de voorkeur aan een week rust. "Ik wil mijn lichaam niet kapotmaken en ga liever een week trainen in Melbourne. Ik heb genoeg wedstrijden gespeeld."

