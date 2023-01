Tweevoudig winnares Osaka meldt zich af voor Australian Open

Delen via E-mail

Naomi Osaka heeft zich een week voor de start afgemeld voor de Australian Open, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. Het is niet bekend waarom de tweevoudig winnares niet meedoet.

Osaka speelde haar laatste wedstrijd in de nazomer op de US Open, toen ze in de eerste ronde verloor van de Amerikaanse Danielle Collins.