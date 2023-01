Griekspoor verovert eerste ATP-titel door zwaarbevochten zege in India

Tallon Griekspoor heeft zaterdag dankzij een fraaie comeback voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi gewonnen. De Nederlander rekende op het hardcourt in het Indiase Pune af met de Fransman Benjamin Bonzi: 4-6, 7-5 en 6-3.

De 26-jarige Griekspoor is de twaalfde Nederlander ooit met een ATP-titel op zijn erelijst. Tot deze week had de Noord-Hollander nog nooit de laatste vier bereikt. In Pune maakte hij een einde aan een slechte reeks: het was voor het eerst na zes ATP-toernooien dat Griekspoor niet in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Na het teleurstellende einde van het vorige seizoen brak Griekspoor met coach Raemon Sluiter en stelde hij de Belg Kristof Vliegen aan als diens opvolger. Vliegen, met wie de Nederlander al eerder samenwerkte, was er nog niet bij in Pune.

Door zijn eindzege in India stijgt Griekspoor virtueel naar de 61e plek op de wereldranglijst. De huidige nummer 95 bereikte in augustus vorig jaar de hoogste positie in zijn loopbaan. Hij was toen de mondiale nummer 44.

Ook Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven deden deze week mee in Pune. Van Rijthoven werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Rus Aslan Karatsev en de als tweede geplaatste Van de Zandschulp moest in de halve finales zijn meerdere erkennen in Bonzi, de nummer zestig van de wereld.

Het ATP 250-toernooi in Pune gold als test in de aanloop naar de Australian Open. Het Grand Slam-toernooi in Melbourne begint op 16 januari en duurt tot en met 29 januari. Van de Zandschulp en Griekspoor zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdschema.

Route Griekspoor naar eerste ATP-titel Eerste ronde - Jaume Munar: 6-4 en 7-5

Tweede ronde - Marco Cecchinato: 6-4 en 6-4

Kwartfinale - Marin Cilic: walkover

Halve finale - Aslan Karatsev: 7-6 (4) en 6-1

Finale - Benjamin Bonzi: 4-6, 7-5 en 6-3

Griekspoor toont veerkracht na slecht einde van eerste set

Aan het begin van de wedstrijd lieten Griekspoor en Bonzi geen steken vallen dankzij hun feilloze opslagbeurten. Na zes games hadden ze allebei nog geen punt verloren op hun eerste service. Juist op 4-5 ging het faliekant mis voor Griekspoor. Hij pakte mede door twee dubbele fouten geen enkel punt en zag de set naar Bonzi gaan.

Ook bij het begin van de tweede set worstelde Griekspoor in zijn eigen servicegames en kwam hij achtereenvolgens met 0-30 en 15-30 achter. Hij bleef wel knap overeind en kreeg op 3-3 zelfs zijn eerste twee breakpoints van de wedstrijd, maar Bonzi speelde ze allebei vakkundig weg.

Op 5-5 kreeg Griekspoor loon naar werken. Hij knokte zich na drie keer deuce alsnog naar een break, die hij uitgebreid vierde met het publiek. Daarna dwong hij met enige moeite - Bonzi kreeg opnieuw een breakpoint - in zijn eigen opslagbeurt een derde set af. Daarmee wist Griekspoor het tij in de wedstrijd volledig te keren.

In de derde set deelde hij direct een gevoelige tik uit door op 1-1 overtuigend de servicegame van Bonzi te pakken. Beide spelers kregen daarna kansen op de service van de ander, maar Griekspoor bleef zijn break voorsprong houden.

Griekspoor had uit mogen serveren voor de wedstrijd, maar de nummer twee van Nederland klaarde de klus al met een break op 5-3 en liet zich na een wedstrijd van bijna 2,5 uur uitgeteld op het hardcourt vallen.

