Djokovic klopt Medvedev in Adelaide en gaat op voor 92e ATP-titel

Novak Djokovic heeft zaterdag ten koste van Daniil Medvedev de finale van het ATP-toernooi in Adelaide bereikt. De Serviër was op het Australische hardcourt met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Rus.

De 35-jarige Djokovic gaf weinig weg tegen Medvedev, de nummer zeven van de wereld. De Rus werd gebroken op 2-1 en verzuimde zijn enige breakpoint van die set te verzilveren. Aan het einde van de eerste set moest Djokovic zich buiten de baan laten behandelen aan zijn hamstring, maar hij kon daarna gewoon verder.

In het tweede bedrijf maakte Djokovic het verschil met een break op 3-3. Direct daarna kreeg Medvedev in een spannende game twee kansen om de servicegame van zijn opponent te winnen, maar 'The Djoker' sloeg dat breakpoint overtuigend weg. Even later besliste hij de partij op zijn eigen opslag.

In de finale wacht Djokovic zondag een krachtmeting met Sebastian Korda, die zijn tweede ATP-titel kan veroveren. De Amerikaan was in zijn halve finale te sterk voor Yoshihito Nishioka. Korda leidde met 7-6 (5) en 1-0 toen de Japanner opgaf.

Djokovic kan ten koste van Korda de 92e ATP-titel uit zijn carrière veroveren. In dat geval komt hij op gelijke hoogte met Rafael Nadal. De eeuwige ranglijst wordt aangevoerd door Jimmy Connors (109 titels). Djokovic won in 2022 vijf toernooien, waaronder Wimbledon en de ATP Finals.

In Adelaide laat Djokovic nog maar eens zien dat hij over ruim een week als topfavoriet aan de Australian Open begint. De nummer vijf van de wereld kan het Grand Slam-toernooi in Melbourne voor de tiende keer winnen en daarmee zijn 22e majortitel veroveren. Vorig jaar mocht Djokovic niet meedoen: hij werd Australië uitgezet omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19.

Route Djokovic naar finale in Adelaide Eerste ronde - Constant Lestienne: 6-3 en 6-2

Tweede ronde - Quentin Halys: 7-6 (3) en 7-6 (5)

Kwartfinale - Denis Shapovalov: 6-3 en 6-4

Halve finale - Daniil Medvedev: 6-3 en 6-4

