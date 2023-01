Venus Williams mist 22e Australian Open door blessure, zorgen om Swiatek

Venus Williams kan over ruim een week toch niet voor de 22e keer meedoen aan de Australian Open. De 42-jarige Amerikaanse heeft een blessure overgehouden aan het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Ook zijn er zorgen om Iga Swiatek, die zich met een schouderblessure afmeldde voor het toernooi in Adelaide.

In december maakte de organisatie van de Australian Open nog bekend dat Venus Williams met een wildcard is toegelaten tot het hoofdschema. De oudere zus van de gestopte Serena Williams staat buiten de top duizend van de wereldranglijst en kan zich zodoende niet rechtstreeks voor een Grand Slam-toernooi plaatsen.

Deze week deed Williams mee aan het WTA-toernooi in Auckland, waar ze dankzij een overwinning op landgenote Katie Volynets de tweede ronde haalde. Het was haar eerste overwinning op de WTA Tour sinds juli 2021, toen ze de tweede ronde van Wimbledon haalde.

In de tweede ronde verloor Williams in drie sets van de Chinese Zhu Lin. De zevenvoudig Grand Slam-winnares maakte die wedstrijd af, maar bleek met een nog onbekende blessure te kampen. Ze ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 2012 op de Australian Open. Haar wildcard gaat nu naar de Australische Kim Birrell.

Williams maakte in 1998 haar debuut op de Australian Open en deed in totaal 21 keer mee. De Amerikaanse haalde in 2003 en 2017 de finale van het Grand Slam-toernooi in Melbourne, maar ging daarin onderuit. Haar carrière staat nu al geruime tijd op een lager pitje. Williams speelde in 2022 slechts vier wedstrijden.

Het is ondertussen nog maar de vraag of de mondiale nummer één Swiatek kan meedoen aan de Australian Open (16-29 januari). De Poolse verloor vrijdag in de landencompetitie om de United Cup van de Amerikaanse Jessica Pegula en was na afloop in tranen. Ze kampt met een schouderblessure en meldde zich af voor het WTA-toernooi in Adelaide.

