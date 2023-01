Nummer één van de wereld Alcaraz mist Australian Open door blessure

Carlos Alcaraz heeft zich vrijdag moeten afmelden voor de Australian Open. De nummer één van de wereld en winnaar van de US Open heeft tijdens een training een spierblessure in zijn rechterbeen opgelopen.

"Ik heb zo hard gewerkt om in topvorm op de Australian Open te verschijnen, maar helaas kan ik niet meedoen. Het is zwaar, maar ik moet positief blijven. Ik zie jullie in 2024", schrijft Alcaraz op sociale media.

De negentienjarige Spanjaard heeft een sterk jaar achter de rug, waarin hij vijf titels pakte. Naast zijn US Open-winst was hij de beste in Madrid, Barcelona, Miami en Rio de Janeiro.

Alcaraz' topseizoen eindigde in mineur door een buikspierblessure. Hij moest daardoor de ATP Finals aan zich voorbij laten gaan. In de aanloop naar het nieuwe seizoen was hij van die kwetsuur hersteld.

Dankzij zijn goede prestaties bezet Alcaraz, die verder onder meer de kwartfinales van Roland Garros haalde, sinds 12 september de leidende positie op de wereldranglijst. Hij werd de jongste nummer één ooit.

De Australian Open begint op maandag 16 januari. Novak Djokovic kan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar voor de tiende keer winnen. Als dat lukt, pakt hij zijn 22e Grand Slam-titel en evenaart hij recordhouder Rafael Nadal.

