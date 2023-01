Griekspoor voor het eerst in finale ATP-toernooi, mogelijk Nederlands onderonsje

Tallon Griekspoor is vrijdag doorgedrongen tot de finale van het ATP-toernooi in het Indiase Pune. De 26-jarige Nederlander rekende in de halve eindstrijd af met de als achtste geplaatste Rus Aslan Karatsev: 7-6 (4) en 6-1.

In de finale stuit Griekspoor mogelijk op een landgenoot; Botic van de Zandschulp neemt het later op de dag in de andere halve finale op tegen Benjamin Bonzi, de nummer zestig van de wereld.

Griekspoor, de nummer 95 van de wereld, serveerde de hele wedstrijd ijzersterk. In de rally's was de Nederlander zelden te betrappen op een fout. Omdat Karatsev in het eerste bedrijf ook prima serveerde, was een tiebreak een onvermijdelijke uitkomst. Daarin plaatste Griekspoor een minibreak die hij succesvol verdedigde.

In de tweede set deelde Griekspoor de lakens uit. Karatsev reeg de onnodige fouten aaneen, maar dat kwam ook doordat de Nederlander hem voortdurend onder druk zette. Griekspoor denderde door en mocht na anderhalf uur de felicitaties van zijn opponent in ontvangst nemen.

Griekspoor staat na matig slot van 2022 weer op de kaart

Griekspoor herstelt zich in India op knappe wijze van een matig slot van 2022. Tekenend is dat de Nederlander deze week pas zijn eerste zege op een ATP-toernooi boekte sinds augustus. Daarna kwam hij op de US Open en in Tel Aviv, Astana, Florence, Antwerpen en Wenen niet verder dan de eerste ronde.

Tot dit toernooi bereikte Griekspoor nog nooit de halve finale van een ATP-toernooi. Nu krijgt de geboren Haarlemmer de kans om zich te melden in de lijst van Nederlanders met een ATP-titel op zijn naam. Die bestaat nu uit slechts elf personen.

Voor de tennissers staat januari vooral in het teken van de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van 2023 begint op maandag 16 januari. Griekspoor en Van de Zandschulp zijn op basis van hun positie op de ATP-lijst verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi.

