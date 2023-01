Krajicek haalt ook 'icoon' en oud-winnaar Murray naar ABN AMRO Open

Andy Murray neemt komende maand deel aan het ABN AMRO Open. De organisatie heeft de komst van de 35-jarige Brit vrijdag aangekondigd.

Murray schreef het toernooi in Rotterdam in 2009 op zijn naam. In totaal stond hij zeven keer op de deelnemerslijst. In navolging van Félix Auger-Aliassime, Andrey Rublev en Stan Wawrinka is Murray de vierde oud-winnaar die door toernooidirecteur Richard Krajicek is gestrikt.