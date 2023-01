Griekspoor is twaalfde Nederlander met ATP-titel op erelijst

Tallon Griekspoor heeft zaterdag als twaalfde Nederlander een ATP-titel in het enkelspel veroverd. De Nederlander was in de finale van het hardcourttoernooi in het Indiase Pune in drie sets te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi: 4-6, 7-5 en 6-3.

Griekspoor kan terugkijken op een voor hem historische week. De 26-jarige Noord-Hollander schopte het nooit eerder tot de halve finales van een ATP-toernooi, laat staan de finale. Tot deze week was Griekspoor zelfs zes keer op rij in de eerste ronde uitgeschakeld: op de US Open en in Tel Aviv, Astana, Florence, Antwerpen en Wenen.

Door zijn eindzege in India treedt Griekspoor in de voetsporen van Tim van Rijthoven, de vorige Nederlander die een ATP-titel pakte. Van Rijthoven schreef vorig jaar uit het niets het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam en maakte daarmee een einde aan een lange droogte. Het was voor het eerst sinds Robin Haase in 2012 (Kitzbühel) dat een Nederlander een ATP-toernooi won.

Tom Okker is met 26 titels nog altijd verreweg de succesvolste Nederlandse tennisser als het om gewonnen ATP-toernooien in het enkelspel gaat. Alleen Richard Krajicek (17 titels) heeft net als Okker meer dan tien eindzeges op zijn naam staan. Sjeng Schalken bezet met negen titels de derde plek op de eeuwige ranglijst.

Griekspoor, die door zijn titel in Pune de top 70 van de wereldranglijst binnenkomt, was de zestiende Nederlander die in het enkelspel de finale van een ATP-toernooi haalde. De grote meerderheid eindigde minimaal één keer met een schaal of beker in zijn hand. Van de al gestopte spelers in het complete rijtje (zie onderaan) bleven alleen Raemon Sluiter, Michiel Schapers en Huub van Boeckel zonder titel.

Route Griekspoor naar eerste ATP-titel Eerste ronde - Jaume Munar: 6-4 en 7-5

Tweede ronde - Marco Cecchinato: 6-4 en 6-4

Kwartfinale - Marin Cilic: walkover

Halve finale - Aslan Karatsev: 7-6 (4) en 6-1

Finale - Benjamin Bonzi: 4-6, 7-5 en 6-3

Een Nederlandse finale tussen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor bleef uit in Pune. Foto: Getty Images

Eerste Nederlandse ATP-finale sinds 1995 bleef uit

Heel even mochten de Nederlandse tennisfans deze week hopen op de eerste volledig Nederlandse ATP-finale in achttien jaar. De als tweede geplaatste Botic van de Zandschulp haalde net als Griekspoor de halve finales in Pune, maar de Veenendaler liet zich wel verrassen door Bonzi: 6-7 (5), 7-6 (5) en 1-6.

Het is in het verleden slechts één keer gebeurd dat twee Nederlanders in de finale van een ATP-toernooi tegenover elkaar stonden. In 1995 streden Krajicek en Paul Haarhuis om de titel op het ABN AMRO-toernooi. Krajicek, nu directeur van het toernooi in Rotterdam, was Haarhuis destijds in twee sets de baas.

Het ATP 250-toernooi in India gold als voorbereiding op de Australian Open. Het Grand Slam-toernooi in Melbourne begint op 16 januari en duurt tot en met 29 januari.

Nederlanders in ATP-finale 1. Tom Okker - 48 (26 titels)

2. Richard Krajicek - 26 (17 titels)

3. Sjeng Schalken - 12 (9 titels)

4. Jan Siemerink - 12 (4 titels)

5. Paul Haarhuis - 8 (1 titel)

6. Robin Haase - 5 (2 titels)

7. Jacco Eltingh - 4 (4 titels)

8. Michiel Schapers - 4 (0 titels)

8. Raemon Sluiter - 4 (0 titels)

10. Martin Verkerk - 4 (2 titels)

11. Peter Wessels - 2 (1 titel)

12. Mark Koevermans - 1 (1 titel)

13. Tim van Rijthoven - 1 (1 titel)

14. Huub van Boeckel - 1 (0 titels)

15. Botic van de Zandschulp - 1 (0 titels)

16. Tallon Griekspoor - 1 (1 titel)

