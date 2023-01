Van de Zandschulp overtuigt en is net als Griekspoor halvefinalist in India

Botic van de Zandschulp heeft donderdag net als Tallon Griekspoor de halve finales van het ATP-toernooi in Pune bereikt. De Nederlander was op het Indiase hardcourt een maatje te groot voor de Duitser Maximilian Marterer: 6-4 en 6-2.

De 27-jarige Van de Zandschulp kwam geen moment in de problemen tegen Marterer, de nummer 159 van de wereld. De Veenendaler gaf op zijn eigen opslag geen enkel breakpoint weg en sloeg zelf wel drie keer toe op de service van de Duitser.

Door de zege van Van de Zandschulp kunnen nog altijd twee Nederlanders de finale bereiken in Pune, waar de Nederlanders zich voorbereiden op de Australian Open (16-29 januari). Griekspoor hoefde niet in actie te komen om zich bij de laatste vier te voegen. De Kroaat Marin Cilic, de nummer één van de plaatsingslijst, trok zich terug.

Voor het eerst sinds de zomer van 2004 staan er twee Nederlanders in de halve finales van hetzelfde ATP-toernooi. Toen bereikten Martin Verkerk en Dennis van Scheppingen de laatste vier in Amersfoort. Verkerk won het graveltoernooi in eigen land destijds.

Van de Zandschulp kans op tweede ATP-finale

De als tweede geplaatste Van de Zandschulp neemt het in de halve finales op tegen de Serviër Filip Krajinovic of de Fransman Benjamin Bonzi. Zij spelen om 15.30 uur nog tegen elkaar. De finale staat zaterdag op het programma in Pune.

Van de Zandschulp kan voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi bereiken. De nummer 35 van de wereld schopte het vorig jaar tot de eindstrijd op het graveltoernooi in München. Hij moest in die wedstrijd tegen Holger Rune opgeven wegens ademhalingsproblemen.

Griekspoor wacht in de halve finales een krachtmeting met Aslan Karatsev. De Rus, twee jaar geleden halvefinalist op de Australian Open, was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tim van Rijthoven.

