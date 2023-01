Djokovic accepteert dat hij Masters-toernooien in VS vrijwel zeker weer mist

Novak Djokovic legt zich erbij neer dat hij de Masters-toernooien van Indian Wells en Miami zeer waarschijnlijk opnieuw aan zich voorbij moet laten gaan. Amerikaanse autoriteiten meldden woensdag dat buitenlandse reizigers die de Verenigde Staten in willen tot 10 april volledig gevaccineerd moeten zijn tegen COVID-19.

Djokovic is niet gevaccineerd en miste om die reden vorig jaar een flink aantal toernooien. Zo deed de 21-voudig Grand Slam-winnaar niet mee aan de Australian Open en de US Open.

"Als het officieel is, dan is dat zo. Ik bedoel, wat kan ik doen? Niets. Jullie kennen mijn positie en het is wat het is", zei Djokovic donderdag na het bereiken van de kwartfinales op het ATP-toernooi van Adelaide.