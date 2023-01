Griekspoor dankzij afmelding Cilic voor het eerst halvefinalist op ATP-toernooi

Tallon Griekspoor is donderdag zonder te spelen doorgedrongen tot de halve finales van het ATP-toernooi van Pune. De 26-jarige Nederlander profiteerde in India van een afmelding van tegenstander Marin Cilic.

Cilic was in Pune de nummer één van de plaatsingslijst. Het is niet duidelijk waarom de US Open-winnaar van 2014 en de voormalige Wimbledon- en Australian Open-finalist zich heeft teruggetrokken.

Het is voor Griekspoor de eerste keer dat hij zich halvefinalist mag noemen op een ATP-toernooi. Voor een plek in de finale neemt hij het op tegen Aslan Karatsev, de nummer 59 van de wereld. Griekspoor is de mondiale nummer 95.

Mogelijk plaatst in navolging van Griekspoor ook Botic van de Zandschulp zich voor de halve finales in Pune. Nederlands hooggeplaatste tennisser staat donderdag in de kwartfinales tegenover de Duitser Maximilian Marterer.

De meeste tennissers werken deze maand toe naar de Australian Open, die over anderhalve week begint.

