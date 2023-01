Djokovic komt met schrik vrij in achtste finales van ATP-toernooi in Adelaide

Delen via E-mail

Novak Djokovic heeft donderdag uiterst moeizaam de kwartfinales van het ATP-toernooi in Adelaide bereikt. De 21-voudig Grand Slam-winnaar moest tegen de Fransman Quetin Halys tot het uiterste gaan en won na twee tiebreaks: 7-6 (3) en 7-6 (5).

Djokovic kwam in de eerste set met 5-2 achter, maar knokte zich terug. In de tweede set had hij het ook moeilijk met Halys, de nummer 64 van de wereld. Desondanks boekte hij zijn 31e zege op rij op Australische bodem.