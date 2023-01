Van Rijthoven komt net tekort tegen Rus Karatsev en is uitgeschakeld in India

Tim van Rijthoven is er woensdag niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi in Pune te halen. De Nederlander kwam op het Indiase hardcourt in twee tiebreaks tekort tegen de Rus Aslan Karatsev: 6-7 (7) en 6-7 (8).

Beide spelers behielden in de eerste set hun opslag, waarna ze in de tiebreak allebei een setpoint onbenut lieten. Karatsev sloeg bij zijn tweede kans wél toe. In de tweede set liet hij bij 4-5 twee matchpoints liggen. In opnieuw een spannende tiebreak besliste hij alsnog de partij.

Met Karatsev (ATP-59) trof Van Rijthoven een tegenstander van formaat. De 29-jarige Rus was twee jaar geleden nog de nummer veertien van de wereld, nadat hij op de Australian Open de halve finales had gehaald.

De vier jaar jongere Van Rijthoven, zelf de mondiale nummer 111, was dinsdag in Pune goed aan 2023 begonnen. Hij was de Moldaviër Radu Albot zonder setverlies de baas.

Van Rijthoven hoopt dit jaar voort te borduren op zijn sensationele vorige seizoen, waarin hij uit het niets het grastoernooi van Rosmalen won. Vervolgens was op Wimbledon de vierde ronde pas het eindstation. Hij moest daar buigen voor Novak Djokovic.

Later op woensdag proberen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de kwartfinales te halen in India. Griekspoor speelt tegen de Italiaan Marco Cecchinato en Van de Zandschulp treft diens landgenoot Flavio Cobolli.

