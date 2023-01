Van de Zandschulp en Griekspoor naar kwartfinales in India, verlies Van Rijthoven

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben woensdag beiden de kwartfinales van het ATP-toernooi in Pune bereikt. Van de Zandschulp klopte de Italiaan Flavio Cobolli op het Indiase hardcourt en Griekspoor versloeg de Italiaan Marco Cecchinato. Voor Tim van Rijthoven viel het doek in de tweede ronde.

Van de Zandschulp (ATP-35) rekende in twee sets af met qualifier Cobolli (ATP-171): 7-5 en 6-4. In de eerste set draaide de nummer twee van de plaatsingslijst een 5-2-achterstand om en in het tweede bedrijf kwam hij terug van een 4-1-achterstand.

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste partij van 2023, want hij had dankzij zijn geplaatste status een bye in de eerste ronde. In de kwartfinales treft Van de Zandschulp opnieuw een qualifier: de Duitser Maximilian Marterer.

Van de Zandschulp haalde vorig jaar voor het eerst in zijn carrière een ATP-finale. In München moest hij toen opgeven tegen de Deen Holger Rune. Vorige maand werd de nummer 35 van de wereld voor de derde keer op rij Nederlands kampioen.

Tallon Griekspoor klopte de Italiaan Marco Cecchinato. Foto: Getty Images

Griekspoor in kwartfinales mogelijk tegen Cilic

Griekspoor (ATP-95) was in twee sets te sterk voor Cecchinato (ATP-101): 6-4 en 6-4. In de eerste set had hij voldoende aan een break in de openingsgame en in het tweede bedrijf brak hij zij opponent in de vijfde game.

In de kwartfinales neemt Griekspoor het op tegen de als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic of de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Die partij staat later op de dag op het programma.

Griekspoor klopte in de eerste ronde de Spanjaard Jaume Munar en boekte daarmee zijn eerste zege op de ATP Tour sinds augustus, toen hij won in het Amerikaanse Winston-Salem. Daarna verloor hij op de US Open en in Tel Aviv, Astana, Florence, Antwerpen en Wenen in de eerste ronde.

Tim van Rijthoven strandde in de tweede ronde. Foto: AFP

Van Rijthoven komt net tekort tegen Karatsev

Van Rijthoven verloor in twee tiebreaks van de Rus Aslan Karatsev: 6-7 (7) en 6-7 (8). Beide spelers behielden in de eerste set hun opslag, waarna ze in de tiebreak allebei een setpoint onbenut lieten. Karatsev sloeg bij zijn tweede kans wél toe. In de tweede set liet hij bij 4-5 twee matchpoints liggen. In opnieuw een spannende tiebreak besliste hij de partij alsnog.

Met Karatsev (ATP-59) trof Van Rijthoven (ATP-111) een tegenstander van formaat. De 29-jarige Rus was twee jaar geleden nog de nummer veertien van de wereld, nadat hij op de Australian Open de halve finales had gehaald.

Van Rijthoven hoopt dit jaar voort te borduren op zijn sensationele vorige seizoen, waarin hij uit het niets het grastoernooi van Rosmalen won. Vervolgens was op Wimbledon de vierde ronde pas het eindstation. Hij moest daarin buigen voor Novak Djokovic.

