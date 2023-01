Van Rijthoven volgt voorbeeld Griekspoor en bereikt tweede ronde in India

Tim van Rijthoven is zijn seizoen dinsdag goed begonnen door de tweede ronde van het ATP-toernooi in Pune te bereiken De Nederlander won op het hardcourt in India in twee sets van de Moldaviër Radu Albot: 6-4 en 6-4.

De 25-jarige Van Rijthoven maakte een prima indruk tegen Albot, de nummer 103 van de wereld. De mondiale nummer 111 werd geen enkele keer gebroken en sloeg veertien aces. Zowel in de eerste als tweede set had hij aan één break genoeg om de wedstrijd na een klein anderhalf uur in zijn voordeel te beslissen.

In de tweede ronde neemt Van Rijthoven het op tegen de Spanjaard Pablo Andújar of de Rus Aslan Karatsev, die later op dinsdag nog tegen elkaar spelen. Karatsev haalde twee jaar geleden de halve finales van de Australian Open.

Van Rijthoven hoopt dit seizoen zijn sensationele doorbraak van 2022 een vervolg te geven. De geboren Roosendaler won in juni uit het niets het grastoernooi in Rosmalen en schopte het vervolgens tot de vierde ronde op Wimbledon. Daarin pakte hij een set tegen Novak Djokovic, de latere winnaar van het Grand Slam-toernooi.

Tim van Rijthoven hoopt dit seizoen zijn doorbraak in 2022 een vervolg te geven. Foto: Getty Images

Van Rijthoven moet zich kwalificeren voor Australian Open

In de rest van het vorige seizoen bleven nieuwe verrassingen uit. Van Rijthoven steeg daardoor niet genoeg plekken op de wereldranglijst om zich rechtstreeks voor de Australian Open (16-29 januari) te plaatsen. Hij moet volgende week via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdschema zien af te dwingen.

In India zijn deze week drie Nederlanders actief. Maandag bereikte Griekspoor al de tweede ronde in Pune door de als zevende geplaatste Spanjaard Jaume Munar met 6-4 en 7-5 te verslaan.

Botic van de Zandschulp is als tweede geplaatst en kreeg een bye voor de eerste ronde. De Veenendaler wacht in de tweede ronde een duel met de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli of Mukund Sasikumar uit India. Marin Cilic voert de plaatsingslijst van het ATP 250-toernooi aan.

