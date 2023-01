Djokovic begint met simpele overwinning aan voorbereiding op Australian Open

Novak Djokovic heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) overtuigend zijn eerste enkelpartij van het seizoen gewonnen. De Serviër was in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Adelaide te sterk voor de Fransman Constant Lestienne: 6-3 en 6-2.

De 35-jarige Djokovic moest alleen even alert zijn toen hij in de eerste set een breakpoint tegen kreeg. Het was het enige moment in de wedstrijd dat hij zijn servicegame dreigde te verliezen. Lestienne, de nummer 65 van de wereld, verloor de eerste set door een break op 2-3 en zag Djokovic in de tweede set snel weglopen.

In de tweede ronde wacht de als eerste geplaatste Djokovic een krachtmeting met Quentin Halys. De Fransman rekende in zijn openingspartij af met de Australiër Jordan Thompson, die met een wildcard mee mocht doen: 6-3 en 6-4.

Het was de tweede keer dat Djokovic in actie kwam in Australië. Maandag speelde de nummer vijf van de wereld al een dubbelpartij, die hij verloor. Djokovic kreeg in die wedstrijd wel een warm onthaal van het publiek. Het is een jaar nadat de Serviër het land werd uitgezet, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19.

Dit jaar kan Djokovic alsnog een gooi doen naar zijn tiende titel op de Australian Open. De titelfavoriet won het Grand Slam-toernooi in Melbourne al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 en 2021. Vorig jaar ging de eindzege naar Rafael Nadal. Djokovic, 21-voudig Grand Slam-winnaar, heeft nog één majortitel nodig om het record van Nadal te evenaren.

Ook Daniil Medvedev haalde de tweede ronde in Adelaide. De 26-jarige Rus zag de Italiaan Lorenzo Sonego in de tweede set opgeven. Medvedev had de eerste set met 7-6 (6) gewonnen en ging in het tweede bedrijf met 2-1 aan de leiding.

